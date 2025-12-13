Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 28 yaşındaki girişimci Amar Dezic, lüks otomobiline yaptığı "kışlık park" ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Çevredeki tüm garajların dolu olması üzerine dezic, yaklaşık 300 bin euro (yaklaşık 15 milyon TL) değerindeki 830 beygirlik hibrit Ferrari'sini vinç yardımıyla birinci kattaki balkonuna yerleştirdi.

Artı33'te yer alan habere göre otomobil modifikasyonu ve parçaları üzerine çalışan Dezic, Dubai'deki rezidanslarda kullanılan araç asansörlerinden ilham aldığını söyledi. Yaklaşık 1.4 ton ağırlığındaki Ferrari, özel bir vinçle dikkat çeken bir operasyonla balkona çıkarıldı.

Genç girişimci, birkaç bin euroya mal olan bu işlemden sonra aracı cam bir vitrin içine alarak adeta bir sanat eseri gibi sergilemeyi planladığını belirtti.

Dezic bu hayallerle aracını balkona taşırken Viyana polisi de olan biteni seyretmekle yetinmedi. Yapının statik güvenliğini riske attığı ve yangın yönetmeliklerine aykırı olduğu gerekçesiyle Dezic'e Ferrari'nin balkonda tutulamayacağı bildirildi.

Verilen talimat doğrultusunda aracın yeniden vinçle indirilmesi kararlaştırıldı.