Dünyanın büyük müzeleri Mona Lisa, Rosetta Taşı ya da Yıldızlı Gece gibi ikonik eserlerle anılırken, Tayvan’ın başkenti Taipei’deki Ulusal Saray Müzesi ziyaretçilerini çok daha mütevazı bir başyapıtla karşılıyor: Yeşim taşından oyulmuş bir Çin lahanası. Bu lahanayı görmek için adeta uzun kuyruklar oluşuyor.

Dünyanın en pahalı lahanası olarak bilinen yeşim taşından oyulmuş Çin lahanası, 18,3 santimetre yüksekliğinde, beyaz ve yeşilin doğal geçişlerini taşıyan yeşim taşından tek bir blok halinde oyulan eserlerden biri. Yapraklarının arasına gizlenmiş çekirge ve ağustos böceği detayı, heykelin canlı görünümünü pekiştiriyor. Heykeltıraşın taşın doğal damarlarını sap dokusu gibi kullanması, ustalığın en dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Küçük boyutuna rağmen Yeşim Lahana, müzede kendi özel sergi alanına sahip. O kadar popüler ki, müze yönetimi, eserin başka ülkelere "ödünç gönderildiği" tarihleri önceden duyurarak ziyaretçilerin hayal kırıklığı yaşamamasını sağlıyor.

Müze yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlasa da kaçının özellikle Yeşim Lahana’yı görmeye geldiği bilinmiyor. Ancak sergi salonunun önünde oluşan uzun fotoğraf kuyrukları, eserin “Tayvan’ın ulusal hazinesi” olarak anılmasını sağlıyor.