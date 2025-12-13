134 ülkeden kolluk kuvvetlerinin katıldığı küresel bir operasyon, yaban hayatı kaçakçılığına büyük bir darbe vurdu. INTERPOL ve Dünya Gümrük Örgütü’nün koordinasyonunda yürütülen Fırtına Operasyonu, 15 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında 4 bin 460 el koymayla sonuçlandı. Operasyon kapsamında yaklaşık 30 bin canlı hayvan ele geçirildi, bin 100'ü aşkın şüpheli tespit edildi.

Aylar süren hazırlıkların ardından polis, sınır güvenliği ve yaban hayatı yetkililerinden oluşan ekipler, sofistike suç ağlarını belirlemek ve dağıtmak amacıyla istihbarat paylaştı. Yalnızca hayvan değil, yasa dışı olarak kesilen on binlerce metreküp odun, nesli tehlike altındaki türlere ait 30 tondan fazla örnek ve 10 tondan fazla bitki ve türevi de ele geçirildi.

Operasyon, egzotik evcil hayvanlara yönelik talebin rekor seviyelere ulaştığını ve bunun sınırlar arasında kaçırılan canlı hayvan sayısını artırdığını ortaya koydu. Örneğin, Katar’da bir kişi sosyal medyada nesli tehlike altındaki bir primatı 14 bin dolara satmaya çalışırken yakalandı.

Ancak kaçakçılığın büyük bölümü, geleneksel tıpta ve özel yiyeceklerde kullanılan hayvan parçaları ve türevlerini kapsıyor. Özellikle vahşi hayvan eti ticaretinin giderek arttığı belirtiliyor. Belçika’da primat eti, Kenya’da 400 kilogramdan fazla zürafa eti, Tanzanya’da ise zebra ve antilop eti ile derileri ele geçirildi. Dünya genelinde toplamda 5,8 ton vahşi hayvan etine el kondu.

Deniz canlıları da kaçakçılıktan nasibini aldı. Operasyon sırasında 245 tondan fazla koruma altındaki deniz canlısı, aralarında 4 bin köpekbalığı yüzgecinin de bulunduğu materyallerle birlikte ele geçirildi. Bu ürünler, özellikle Asya’daki düğün ve özel davetlerde statü sembolü olarak tüketiliyor ve geleneksel Çin tıbbında da kullanılıyor.

Fildişine yönelik yasadışı ticaret de operasyonun odak noktalarından biri oldu. Fransız gümrükleri 107 parça fildişi ele geçirirken, Avusturya'da bir satıcının evine düzenlenen baskında 6 parça daha bulundu. Almanya’da ise posta merkezleri ve havaalanlarında yapılan kontrollerde binden fazla kaçak yaban hayatı ürünü yakalandı.

Operasyon, yalnızca büyük türleri değil, ekosistemin küçük ama hayati parçalarını da kapsadı. Aralarında kelebek, örümcek ve böceklerin bulunduğu 10 bin 500'e yakın canlı ele geçirildi.