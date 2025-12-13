Polonyalı bir çift, ülkelerindeki hayatlarını arkalarında bırakıp Fas'ın meşhur şehri Marakeş'e taşındı. Bu radikal karar hayatlarında çok şeyi değiştirse de eşlerden biri hala Polonya'da çalışmaya devam ediyor, işine tek yön gidişte 4.000 kilometre yol katediyor.

What's The Jam'in haberine göre Piotr ve Agnieszka Sutkowski çifti, yıllarca tatil için gittikleri Kuzey Afrika'ya sonunda tamamen yerleşerek burada "Dar Ines" adında butik bir otel açtı. Agnieszka, "İnsanlar çok sıcak, yardımsever ve hayata bizden çok daha farklı bakıyorlar. Para hırsı yok, kıskançlık yok, sahip olduklarıyla mutlu yaşıyorlar" diyerek ülkeye olan hayranlığını dile getiriyor.

Çiftin işlettiği butik otel, özellikle Polonyalı turistlere hizmet veriyor. Havaalanından transfer sağlıyor, geziler düzenliyor ve konukların bölgeyi keşfetmesi için rehberlik sunuyorlar.

Çift adına her şey güzel görünse de doktor olan Piotr, kariyerini ülkesinde sürdürmeye devam ediyor. Polonya'da acil servis doktoru olarak çalışan Piotr, her birkaç haftada bir ülkesine dönüyor. Her dönüşünde tek yön yaklaşık 4.000 kilometrelik yol katediyor ve ekibiyle nöbetlere katılıyor.