Güney Kıbrıs'ta Limasol’da çıkan yangında yüzlerce aile etkilendi. Bir çok ev yandı, bir çok ev de kullanılamaz hale geldi. İnsanlar yangınla baş başa bırakıldı, yardım gitmedi ya da geç kaldı.

Limasol halkı, Güney’deki Fileleftheros gazetesine konuştu, dehşet anlarını anlattı: ‘’Yardım gelmedi, umutsuz şekilde yangının içerisinde kaldık…’’

Gazete haberi verirken, girişte şu cümleleri kullandı:

‘’Saatlerce umutsuzca yaşadılar. Birçoğu evini ve geçim kaynağını kaybetti. Hiçbir şeyleri kalmamıştı. Yiyecekleri bile yoktu. Gidecek yerleri yoktu. Geriye kalan tek şey yardımın asla gelmemesinin verdiği acıydı…’’

İşte köylülerin öfkelerini ortaya koyduğu açıklamaları:

Köyümüzde yangın başladıktan sonra kimse gelmedi. Bir kez bile uçak gelmedi. 15 ev yandı. İnsanların yiyecek bir şeyleri bile yok. Hiçbir şeyleri yok.

Köyün tamamını boşalttılar. Gerisini Tanrı'nın insafına bıraktılar. Benim evim tamamen yandı. Yan komşumuz olan kuzenimin evi de. Yardım gelmedi.

Yangın yaklaşık 20 eve sıçradı. Köyün 3 ana girişi ve bir küçük girişi kesilmişti. Ne köye girilebiliyor ne de köyden çıkılabiliyordu. Yangın köyümüzü sarmıştı. Köyde mahsur kalmıştık.

Dağdan gelen yangını gördük. Kafeye girip insanlara gitmelerini söyledim. Yalvardım. En son ben çıktım. Yangının köyü yukarıdan yaktığını, aşağı doğru indiğini gördüm.

Yangın sabah saatlerinde karşımızdaydı. İzledik, ağladık. Ne yapacağımızı bilemedik.

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta çarşamba günü başlayan ve Limasol’un dağlık kesimleri başta olmak üzere yaklaşık 125 kilometrekarelik bir alanı yok eden yangına yeterli müdahale yapılamadığı gerekçesiyle halkın öfkeli olduğuna yer verdi.

Politis gazetesi: “Sorumsuz Devlet Karşısında Halkın Öfkesi – “Yalnız Kaldık, Kurtarabileceğimiz Ne Varsa Kurtaracağız – Sorumluluklar Da Kül Olmasın – Yangın Mağdurları Acımasız Bir “Neden” Sorusu ve Öfkeyle Baş başa Kaldılar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, yangının yol açtığı yıkımın tarif edilemez olduğunu, hükümetin de sorumluluklarından kaçamayacağını yazdı.

Gazete, yangının şu ana kadarki bilançosunun 2 ölü, 124 kilometrekarelik yanan alan, elektriksiz ve susuz kalan 17 köy, tamamen yanan 32 ve ağır hasar alan onlarca ev olduğunu belirtirken yangının yol açtığı hasara çok sayıda fotoğrafla geniş şekilde yer verdi.

Rum hükümet yetkililerinin, sorumlu arama değil yaraları sarma zamanı olduğu yönünde çeşitli açıklamalar yapmalarına karşın aynı yetkililerin bir ay gibi kısa bir süre önce, yangına karşı her türlü tedbirin alındığı ve olası bir yangınla mücadeleye hazır olunduğu mesajlarını verdiklerini belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in 3 Temmuz tarihinde bu yönde yaptığı açıklamayı yansıttı.