Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için beklenmedik hastalıklara karşı hazırlıklı olmak oldukça önemlidir. Ani gelişen rahatsızlıklar, beklenmedik sağlık sorunları ve artan hastane maliyetleri karşısında güvenilir bir sağlık desteğine sahip olmak herkes için büyük bir avantaj sağlar. İşte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası da bireylerin sağlık güvencesine sahip olabilmesi için tercih ettikleri sigorta hizmetlerinin başında gelir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kapsamı ve daha fazlası yazımızda.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık, insan hayatında telafisi zor olan en kıymetli değerlerden biridir. Sağlık sigortaları, gelecekte yaşanabilecek beklenmedik sağlık giderlerini güvence altına almak isteyen bireyler için en akılcı çözümdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası da bu noktada öne çıkan seçeneklerden biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı kişilerin, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ek ücret ödemeden sağlık hizmeti almasını sağlayan bu poliçe hem maddi yükü hafifletir hem de nitelikli sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının temel amacı özel hastanelerde SGK’nın karşıladığı limitlerin üzerinde kalan tedavi masraflarını karşılayarak özel hastane hizmetlerinin herkes için erişilebilir hale gelmesini sağlamaktır. Bu sayede kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının kapsamlarına göre özel hastane ve doktor seçebilme imkanına sahip olur ve sağlık hizmetlerini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilir.

Ayrıca, tamamlayıcı sağlık sigortası sahipleri anlaşmalı özel hastanelerden hızlı randevu alma ve tetkik yaptırma imkanına sahip olur, böylece bekleme süreleri azalır ve sağlık hizmetlerine daha kolay erişilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Hizmetleri Kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatları, kişilerin sağlık hizmetlerine güvenle ulaşabilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu sigorta kapsamında, temel olarak yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki ana başlık altında güvenceler sunulmaktadır. Yatarak tedavi kapsamında ameliyatlar, yoğun bakım hizmetleri, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, tıbbi malzeme temini, suni uzuv ve evde bakım gibi hizmetler yer alır. 24 saatten fazla hastanede kalmayı gerektiren tüm işlemler bu kapsama dahil edilir ve poliçe limitleri doğrultusunda sigorta tarafından karşılanır.

Ayakta tedavi hizmetleri ise daha çok günlük sağlık ihtiyaçlarını güvence altına alır. Doktor muayeneleri, laboratuvar testleri, röntgen ve MR gibi görüntüleme işlemleri, endoskopi gibi işlemler bu gruba girer. Bu hizmetlerden yararlanmak için günümüzde yalnızca 50 TL’lik bir katılım payı ödenmesi yeterlidir. Ancak bu ücret dönemsel olarak farklılık gösterebilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Ek Teminatlar ve Avantajlar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yalnızca temel sağlık hizmetlerini değil, poliçeye dahil edilebilecek ek teminatlarla da daha kapsamlı bir güvence sunar. Poliçeye göre değişiklik gösteren bu ek hizmetler sayesinde sigortalılar, çok daha geniş bir sağlık hizmeti yelpazesinden faydalanabilir. Online doktor danışmanlığı (psikolog, diyetisyen ve diğer branşlar), 7/24 tıbbi destek hattı ve belirli periyotlarda ücretsiz check-up imkanları çoğu zaman ekstra bir ücret ödemeye gerek kalmadan poliçeye dahil edilir. Ayrıca diş teminatı gibi özel durumlar da poliçeye eklenebilir. Bu tür hizmetler standart poliçelere dahil olmasa da ek prim ödeyerek poliçeye eklenmesi mümkündür.

Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanmak için bireylerin öncelikli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında aktif sigortalı olması gerekmektedir. SGK’ya bağlı çalışanlar, emekliler ve Bağ-Kur kapsamındaki kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına başvuruda bulunabilir. Bu poliçe bireysel olarak hazırlanır. Başvuru sırasında yaş sınırı ve bekleme süreleri dikkate alınmalıdır.





