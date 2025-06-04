Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Ayyanili olup uzun yıllardan beridir Güzelyurt’un Bostancı bölgesinde yaşamını sürdüren Dağcan ailesinin sevilen siması Nazemin Dağcan dün vefat etti.

Bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastanede tedavi gören Dağcan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.