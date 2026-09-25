Sağlıklı ve fonksiyonel beslenmeye yönelik ürünlere olan ilgi her geçen gün artarken, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, yenilikçi gıda alanındaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürüyor. Bu doğrultuda, Veteriner Hekimliği Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi, sağlıklı ve fonksiyonel beslenme anlayışına uygun olarak geliştirdiği ürünlerin çeşitliliğini artırıyor.

Uzman akademisyen kadrosu ve teknik altyapısıyla çalışan Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi’nde üretilen yoğurt, probiyotik yoğurt, probiyotik ayran, probiyotik dondurma, klasik kefir, dört otlu kefir, su kefiri ve sirke olmak üzere sekiz farklı ürün tüketicilerle buluşuyor. Farklı damak zevklerine ve beslenme tercihlerine hitap eden ürünler, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki kafeteryaların yanı sıra kampüste bulunan İkas Süpermarket aracılığıyla da tüketicilerle buluşuyor.

Günümüzde probiyotik ve fermente ürünlere olan ilgi de giderek yükselirken, özellikle bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesi ve sindirim sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynayan probiyotikler, günlük beslenmenin öne çıkan bileşenleri arasında yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi de bilimsel araştırma ve üretim altyapısını kullanarak geliştirdiği farklı ürünlerle, geleneksel gıdaları yenilikçi ve fonksiyonel seçeneklerle çeşitlendiriyor.

Ürün çeşitliliği bilimsel çalışmalar doğrultusunda artıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyza Hatice Ulusoy, Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi’nde ürettikleri ürünlerin bilimsel araştırmaların sonuçlarını günlük yaşamda tüketilebilen yenilikçi gıdalara dönüştürdüğünü belirtti. Ürün çeşitliliğini sürekli geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Ulusoy, “Merkezimizde geleneksel gıdaları bilimsel çalışmalarımızla yeniden ele alarak, tüketicilerin farklı beslenme tercihlerine hitap eden ürünler geliştiriyoruz. Yoğurt, probiyotik yoğurt ve probiyotik ayranın yanı sıra probiyotik dondurma, klasik kefir, dört otlu kefir, su kefiri ve sirke gibi farklı ürünleri tüketicilerle buluşturuyoruz. Özellikle probiyotik dondurma, hem probiyotik mikroorganizmaların sağladığı özellikleri hem de farklı bir tüketim deneyimini bir araya getiren ürünlerimizden biri” dedi.

Üretim sonrası bilimsel değerlendirme!

Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi’nde gerçekleştirilen üretimlerin yalnızca ürün geliştirme çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ulusoy, ürünlerin üretim öncesi ve sonrasında farklı yönleriyle değerlendirildiğini söyledi. Bilimsel araştırmaların yeni ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir kaynak oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Ulusoy, “Laboratuvarlarımızda yürütülen doktora tezleri ve bilimsel araştırmalar, yeni ürünlerin geliştirilmesine zemin hazırlıyor. Ürünlerimizi ürettikten sonra da belirli periyotlarda laboratuvar analizlerinden geçiriyor, mikrobiyolojik ve teknolojik özelliklerini takip ediyoruz. Böylece bilimsel araştırma, AR-GE, üretim ve analiz süreçlerini birbirini tamamlayan bir bütün olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin de bu süreçlerde aktif rol alması, onların hem teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine hem de gıda üretimi ve araştırma süreçlerini yakından deneyimlemelerine olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.