Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kardiyovasküler Cerrahi bölümünde ilk kez doğumsal kalp hastalığı ameliyatı yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, ilk kez gerçekleştirilen ameliyatın ardından hastaneyi ziyaret ederek, ameliyat olan hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Doğumsal kalp hastalığı bulunan 21 yaşındaki hastanın kalp duvarında bir defekt olduğunu, hastada aynı zamanda aort altında ve supravalvüler aort bölgesinde stenoz olarak adlandırılan doğumsal bir rahatsızlık bulunduğunu ifade eden Dinçyürek, daha önce bu tür bir ameliyat için hastaların yurt dışına sevk edildiğini söyledi.

Dinçyürek, söz konusu ameliyatın ilk kez Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ekipler tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Hastamızın sağlığı, genel performansı da çok iyi. Biz hem hastamıza tekrar geçmiş olsun diyoruz hem de emeği geçen bütün ekibi kutluyoruz. Kalp damar cerrahisinde yenilikler süratle devam etmektedir.” dedi.

Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Hasan Ceyda ise 21 yaşındaki hastanın hastaneye nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle başvurduğunu belirtti.

Hastanın yapılan tetkikleri ve yetişkin kardiyoloji ekibinin değerlendirmesinin ardından ameliyat edilmesine karar verildiğini kaydeden Ceyda, “Normal şartlarda bu ameliyat Türkiye’de gerçekleştiriliyordu. Gerekli hazırlıkları biz yapıp ameliyatını gerçekleştirdik.” dedi.