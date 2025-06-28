ABD, Kentucky'de bulunan Shepherdsville kasabasında yaşayan Pamela Howard-Thorton adlı kadın, sıradan bir gün geçirirken yaşadığı hayatını değiştirecek anla gündeme geldi. Daha önce denemediği "Flamingo Bingo" adlı kazı kazan oyununu ilk kez oynamaya karar veren kadın, içgüdülerine güvenerek Lebanon Junction'daki bir benzin istasyonundan 5 dolara bilet satın aldı.

Howard-Thorton, daha önce kazandığı 200 dolarlık bir ödülle dört yeni bilet aldı. Ancak biletleri aldıktan sonra gün boyunca mutfak tezgahında unuttu. Gece saat 23.30 civarında biletleri kazımaya başlayan kadın, ilk üç biletten sonuç alamayınca onları çöpe attı.

Ancak işte şans o anda devreye girdi. Dördüncü bileti bulamayan Howard-Thorton, önce masayı sonra çöp kutusunu kontrol etti. Ve çöpe attığı biletin aslında henüz kazımadığı o son bilet olduğunu fark etti.

Bileti çöpten çıkartıp kontrol eden kadın, tam 80 bin dolarlık ikramiye kazandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. "Tarattığım anda ağlamaya başladım, çığlık çığlığa kaldım" diyen Howard-Thorton, sevincini ilk olarak annesi ve kızıyla paylaştı.

Howard-Thorton, annesinin kendisine yıllardır "Hayattayken büyük ikramiye kazandığını görmeyi çok isterim" dediğini anlatarak, "O gece onu aradığımda hem çok duygulandı hem de gurur duydu" ifadelerini kullandı.