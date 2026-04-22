Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu, “sektörde yaşanan sorunlara çözüm üretilemediği” gerekçesiyle dün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Meclis önünde eylem yaptı.

Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla araçlarıyla sabah Lefkoşa Kuğulu Park önünde toplanan taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne gitti.

Davul ve zurna eşliğinde eylem yapan taksiciler, “Sermayenin yanında değil, emekçinin yanında olun”, “Yeter artık bıçak kemiğe dayandı”, “Korsan Yasası’nı neden geri çektiniz?”, “Hakkımızı gasp ediyorsunuz”, “Korsan taşımacılığına çanak tutma, “Taksiciler üvey evlat değil” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Taksiciler 14 maddelik taleplerini de sıraladı. Taksicilerin talepleri şöyle sıralandı:

Motorlu Yolcu Eşya Taşıma Denetim Değişiklik Yasası (Korsan Yasası), İzin Kurulu’nun ivedikle kurulup toplanması, taksimetrelere zam yapılması, Kıb-Has seferlerinin düzenlenmesi, yüzde 25 vito farkı, ihtiyaç olan taksi duraklarının kurulması, Mesleki Sürücü Belgesi Tüzüğü’nün yeniden düzenlenmesi, başvuruların taksi birlikleri üzerinden alınması, her sektörün plaka renginin belirlenmesi ve “T” harfinin kaldırılması, turistik “T” izinli otobüs ve minibüslerin kriterlerinin belirlenmesi, başka bölgelerdeki işletme izinli taksilere yasal yaptırım uygulanması, casino araçlarının kısıtlanması, Ercan Taksi Durağı’nın yerinin belirlenmesi ve vergilerin götürü usulü olarak devam etmesi.

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, taksi sektörünün uzun süredir korsan taşımacılık, turistik izinler, Kıbhas uygulaması, casinoların araçları, işletme izinli taksiler ve mesleki sürücü belgesi gibi birçok başlıkta ciddi sıkıntı yaşadığını ifade etti. Federasyonun ve taksi birliklerinin defalarca bakanlık nezdinde girişim yaptığını belirten Karalar, buna rağmen çözüm üretilemediğini savundu.

Karalar, motorlu yolcu ve eşya taşıma denetim yasası olarak hazırlanan ve taksicilerin “korsan yasası” diye tanımladığı düzenlemenin önce Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini, ardından hukuk komitesine sevk edildiğini anlattı. Tarafların komitede dinlendiğini, yasanın Meclis’e gönderilmesini beklerken geri çekildiğini belirten Karalar, bir yılı aşkın süredir bunun net gerekçesinin kendilerine açıklanmadığını söyledi.

Karalar, casinoların sınırlı hizmet alanının dışına çıkarak yüzlerce araçla taşımacılık yapar hale geldiğini ileri sürdü.

Karalar, Kıbhas’ın bugün otel otel, adres adres yolcu taşıyan bir yapıya dönüştüğünü savundu. Karalar, bunun taksi sektörünün işini gasp ettiğini öne sürerek, sistemin Havalimanı ile belirli terminaller arasında çalışması gerektiğini söyledi.

Karalar, taksimetre ücretlerine yapılması gereken artışın da engellendiğini savunarak, 15 Ocak’ta toplu taşımaya yüzde 40 zam izni verildiğini, ancak taksi sektörünün aynı tarihteki talebinin karşılanmadığını söyledi.

Mesleki sürücü belgesi konusunda da değişiklikler yapıldığını belirten Karalar, birliklerin devre dışı bırakıldığını savundu.

Bakanlık önünden ayrılan taksiciler, eylemlerini daha sonra Meclis binası önüne taşıdı.