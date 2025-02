Bir güzergahta haftada 4 gün giderseniz kaçak taksicilikle suçlanabilirsiniz

Ülkedeki tüm kamera sistemleri üzerinden denetimi de getiren yasa tasarısına göre KKTC’deki birçok güzergahta herkes polise yapılan ihbarla kaçak taksicilik yapmakla suçlanabilecekler.

“Farklı yolcularla birlikte, hava, kara veya deniz kapılarının olduğu yerlerde veya ayni güzergahta bir gün içerisinde, ayni istikamette 2 seferden fazla gidiş dönüş yapması veya her hal ve koşulda 7 gün içerisinde ayni istikamette 3 seferden fazla gidiş dönüş yapması yasaktır” maddesinde yer alan hava, kara ve deniz kapıları ifadesiyle ülkedeki tüm ana arterler bu güzergahlar kapsamına girmektedir.

Ülkemizdeki her yolun kara, hava ve deniz kapıları güzergahına denk geldiği öngörüldüğünde, herkes her an kaçak taşımacılık yapmakla itham edilebilecektir.

Yasa tasarısına göre böyle bir güzergahta haftada üç gün gidiş dönüş yapanlar suçlu sayılmaktadır.

Taksi kullanıma zorlayan yasa 6 ay hapis cezası öngörüyor

İnsanları misafir edildikleri kişiler, şirketler veya kurumlar tarafından günde iki ya da haftada 3 defadan fazlaya denk gelmeyecek şekilde taşınmasını öngören yasanın taksicilerin taleplerine göre hazırlandığı görülüyor.

Günde üç ya da haftada dört defa aynı güzergahta aracında biriyle yolculuk yapanlar bu yasaya göre suçlu sayılacakları 6 ay hapis cezasına kadar yargılanabilecekler.