Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk başkanlığında bugün yapılan geniş kapsamlı toplantıda, Takata marka hava yastıklarının yarattığı riske karşı ülkede nasıl bir yol izleneceği ve ne tür tedbirler alınacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, ivedi olarak uygulamaya konulabilecek önlemler ile ilgili öneriler değerlendirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, bazı çalışmaların yapılmasının ardından önlemlerin gelecek hafta uygulamaya konulacağını ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını ifade etti.

Bakanlık Toplantı Salonunda yer alan toplantıya, Polis Genel Müdürlüğü, Makina Mühendisleri Odası, KKTC Oto Elektrikçileri Birliği, Otomobil Bayileri Derneği ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası temsilcileri katıldı.