Eski Enerji ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Erkan Okandan, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in sunduğu “Sabahın Haberleri” programına konuk oldu.

Programda petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okandan,

Hükümetin kriz anında Brent petrol fiyatı yüksekken erken zam kararı aldığını belirtti. Okandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından petrol fiyatlarının düşüşe geçtiğini ifade etti.

Brent petrol fiyatı düşse bile yapılan zammın maliyetinin ortadan kalkmayacağını vurgulayan Okandan, tüzüğe göre Brent petrolün 100 doların üzerinde kalması halinde akaryakıtta yaklaşık 10 TL’lik bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi.