Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, uyarıları dikkate almayıp, gıda ve hijyen koşullarına uygun faaliyet göstermeyen Menteşoğluları Süt Ürünleri Fabrikası’nı mühürledi.

Yapılan incelemeler neticesinde, işletme ruhsatsız olduğu belirlenen fabrika ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi şubat ayında 76 iş yeri denetledi.

Ekipler, 24 restoran, 12 fırın, 10 market, 9 süt fabrikası, 9 gıda deposu; 7 güzellik salonu, berber ve kuaför, 2 et ve et ürünleri işletmesi, 1 kasap, 1 eğitim merkezi ve 1 otelin hijyen koşulları, gıda güvenliği ve sağlık mevzuatına uygunluğunu inceledi.

Sağlık kurallarına uygun olmayan 78 gıda ürünü, 36 kozmetik ürünü müsadere edildi.

Denetimlerde ayrıca 244 sağlık sevki, 225 de sağlık mühür işlemi yapıldı.

Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 market ve 1 fırına da birer asgari ücret para cezası kesildi.