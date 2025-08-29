Taekwondo Judo Karate Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Kupası Zor Hareketler şampiyonası Perşembe günü yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Bayanlar Sonuçları

1. Katagori : 1. Melek Ünver

2. Katagori : 1. Rojbin Özer

3. Katagori : 1. Zeynep Kürekçi

4. Katagori : 1. İnci Demir

5. Katagori : 1. Melisa Türkmen

6. Katagori : 1. Rabia Tarım

7. Katagori: 1. Tuana Atmacaoğlu

8. Katagori: 1. Safiye Şura Çorumlu

9. Katagori: 1. Derin Abukan

10. Katagori: 1. Elif Yaranoğlu

11. Katagori: 1. İrem Özen

12. Katagori: 1. Neva Keskin

Erkekler Sonuçları

1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

2. Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar

3. Katagori: 1. Sam Norouzi

4. Katagori: 1. Ali Kencebay

5. Katagori: 1. Kerem Kencebay

6. Katagori: 1. Arda Yavuzeş

7. Katagori: 1. Doğuhan Selmanoğulları

8. Katagori: 1. Haydar Emir Görgülü

9. Katagori: 1. Nesim Can Tosun

10. Katagori: 1. Dehga Emekci

11. Katagori: 1. Ali ahmed

12. Katagori: 1. İbrahim Erişken

13. Katagori: 1. Deniz Arslan