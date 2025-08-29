Erbulut Cimnastik ve İhtisas Kulübü, çalışmalarını daha geniş imkanlarla sürdürebilmek için yeni tesisine taşınıyor. Lefkoşa Ortaköy’de, eski Bixi Cola Fabrikası olarak bilinen alanda yer alan ve 500 metrekarelik kullanım alanına sahip yeni salon, 1 Eylül itibarıyla resmi antrenmanlara ev sahipliği yapacak.

KKTC’de performans sporcularına yönelik tüm profesyonel aletlerin bulunduğu tek salon olma özelliği taşıyan tesiste, 2 yaşından itibaren çocuklara yönelik hobi, okul sporları ve performans grupları şeklinde farklı eğitim seçenekleri sunulacak.

Velilerin de konforu düşünülerek hazırlanan tesiste; kafeterya, bekleme alanları, tribün, yaklaşık 80 araçlık otopark ve güvenlik kameraları yer alıyor. Ayrıca veliler, çocuklarının antrenmanlarını kafeteryada bulunan ekranlardan takip edebilecek.

Kulüp yönetimi, kreşler, okul öncesi eğitim kurumları ve etüt merkezleriyle işbirlikleri yapmayı planlarken; cimnastik branşının yanı sıra dans ve parkur eğitimleri de programda yer alacak.

Profesyonel ekibi ve modern ekipmanlarıyla ülke sporuna katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten kulüp, yeni tesisin hem cimnastik camiasına hem de ülke sporuna hayırlı olmasını diledi.