Aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan ve zanlılara WhatsApp üzerinden video göndererek “Boksörüm, TSK askeriyim adamsan gel” kavgası mahkemede bitti.

TSK mensubu kişiyi kaçıran 5 kişi dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne’de 13 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, gece saat 01.25 raddelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kişiyi önceden aralarında husumet olduğu gerekçesi ile kaçıran Adem Kaya, Hacı Burak Tamer, Alper Nişancı, Hatip Yatak ve İbrahim Işık adlı 5 zanlı, müştekiyi bir işletmenin deposuna kilitleyerek darp etti.

Zanlı Adem Kaya’nın 30 Mart tarihinde E.G.’ye ait 55 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı meselesi le ilgili askıda bir davası daha olduğu, Kaya’nın öğrenci vizesi ile 4 zanlının da çalışma izni ile ülkede olduğu öğrenildi.

Girne’de meydana gelen “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, zorla adam kaçırma, şiddet tehdidi ve darp” suçlarından tutuklanan Adem Kaya, Hacı Burak Tamer, Alper Nişancı, Hatip Yatak ve İbrahim Işık mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru, zanlıların 13 Nisan 2025 tarihinde, saat 05.10 raddelerinde Adem Kaya’yı darp ettiği gerekçesiyle konuşmak için buluştukları müşteki O.A’yı zorla Burak Temer’in kullanımında bulunan aracı içerisine koyup Özdemir Özocak Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir cafenin arka kısmında bulunan depoya götürdüklerini söyledi.

Polis memuru, 5 zanlının O.A’yı depoda elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etiklerini ifade etti. Polis, akabinde zanlı İbrahim Işık’ın belinde kanunsuz olarak bulundurduğu markası meçhul siyah renk tabancayı gösterip “Doğru düzgün otur, benim canımı sıkma seni delik deşik ederim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, Adem Kaya’nın ise müştekinin cep telefonunu çaldığını ifade etti. Polis memuru, şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını ancak olayda kullanıldığı iddia edilen silahın bulunamadığını belirtti. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, tüm zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına, Adem Kaya’nın 50 bin TL, diğer 4 zanlının 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, Adem Kaya için bir kefilin 500 bin TL, diğer 4 zanlı için ise birer kefilin 350’er bin TK kefalet senedi imzalamasına emir verdi.