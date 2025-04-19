Girne’de Kulis isimli eğlence mekanına tabanca ile ateş açıldı, olayla ilgili yürütülen “Hayalet Operasyonu” kapsamında beş kişi tutuklandı.

Girne’de önceki sabaha karşı 01.00 sıralarında Mete Adanır Caddesi'nde meydana gelen olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, olayla bağlantısı olduğu düşünülen 28 yaşındaki Abdürrahim Çelik ve 25 yaşındaki Nurullah Çaktırmaz, zanlı olarak, 18 yaşındaki Yalçın Demir, 21 yaşındaki Hasan Can Bayram ve Davut Baran Bayram ise olayla ilişkili olarak tespit edilip tutuklandı.

Olay yerinde ve olayda kullanılan araçta yapılan aramalarda, 3 boş kovan ve 4 canlı mermi bulunarak emare olarak alınırken, saldırıda kullanıldığına inanılan 7.65 mm çapında tabanca ve şarjör de Dikmen’de bir araziye gömülü şekilde bulundu.

Girne’de infiale neden olan olayda zanlıların Kulis isimli eğlence mekanından haraç istediği iddia edilirken, 3'ü öğrenci 2'si çalışma izinli 5 kişi tutuklandı.

Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kulis Live adlı bir eğlence mekanına saat 01.00 sıralarında kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile ateş açıldığı yönünde yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığı aktardı. Polis, yürütülen geniş çaplı soruşturma ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen “Hayalet Operasyonu” kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Abdürrahim Çelik, Nurullah Çaktırmaz ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Hasan Can Bayram, Yalçın Demir ve Davut Baran Bayram’ın tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis operasyon kapsamında olay yerinde ve olayda kullanılan aracın tespit edildiğini ve araç içerisinde yapılan aramalarda, toplam 3 adet boş kovan ile 4 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlılardan yapılan sorguda ise olayda kullanılan silahı Dikmen bölgesinde gömdüklerinin öğrenildiği ve 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ise Dikmen’de bir arazi içerisinde gömülü şekilde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiği, zanlıların yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceği, emare silahın balistik incelemesinin yapılacağı ayrıca bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.