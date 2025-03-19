Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah İthal ,Taşıma ve Tasarrufu" suçlarından tutuklanan zanlı Emre Alp yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Girne Turizm Limanında, Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi Personelleri ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda, ülkeye gelen gemi içerisinde bulunan TIR ile KKTC’ye gelen Emre Alp’ın yapılan üst aramasında giydiği kot pantolonun ön kısmına gizlenmiş vaziyette 1 adet seri numarası silinmiş Avusturya yapımı Glock marka 9 mm çapında tabanca ve 1 adet şarjörünü kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde silahın balistik incelemeye gönderildiğini ifade etti.

Polis, Alp’in ülkeye 30 günlük turist vizesi ile geldiğine dikkati çekti. Zanlının verdiği gönüllü ifadesinde, Türkiye’de husumetlileri olduğu için tabanca ile gezdiğini adaya giriş yaparken belinde unuttuğu yönünde ifade verdiğini söyleyen polis, 8 kişiden ifade alındığını yasal statüsü olmayan zanlının yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti

Yargıç Evren Mürsel, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.