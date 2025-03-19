Lefkoşa’da meydana gelen kokain ithal ve tasarrufu suçundan tutuklanan Thekla Petrou ve Georgia Kattou mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 09.03.2025 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Molto Benzin İstasyonunun karşısında, polis ekibi tarafından, park halinde tespit edilen, Güney Kıbrıs’ta sakin Thekla Petrou’nun kullanımında ve Güney Kıbrıs’ta sakin Georgia Kattou’nun yolcu olarak bulunduğu MTN 375 plakalı araçtan paket bırakılmasının görülmesi üzerine yapılan aramada; konu inerek şüpheli bir paket aracın hemen yanında naylon poşet içerisinde Kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 12 ek süre alındığını kaydeden polis, bu sürede analiz sonucunun çıktığını ve maddenin 59 gram kokain olduğunun teyit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu, KKTC'de turist statüsünde olduklarını ifade ederek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.