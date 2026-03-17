Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği, Orta Doğu’daki savaşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süt ve süt ürünleri sektörünü doğrudan ve ağır şekilde etkilediğine işaret ederek, “Sektörün ayakta kalabilmesi için acil, somut ve sürdürülebilir politikaların derhal hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Birlik, aksi halde yalnızca süt ürünleri imalatçıları değil, çiftçiler, hayvan yetiştiricileri ve bu sektörle geçimini sağlayan yaklaşık 54 bin insanın ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği yazılı açıklamasında, Orta Doğu’da İran ile başlayan ve bölgeye yayılan savaş ortamının, bölgesel ticareti ve lojistik akışını ciddi şekilde sekteye uğrattığına dikkat çekti.

Sektörün ve adanın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan hellim ihracatının, ülkenin toplam ihracatın yüzde 70’nin ihraç edildiği körfez ülkelerine yapılan sevkiyatların durmasından dolayı ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını kaydeden Birlik, “Yaşanan bu gelişmeler yalnızca körfezdeki ihracat pazarlarımızı değil, Türkiye Cumhuriyeti pazarını ve KKTC iç piyasasını da aynı ölçüde olumsuz etkiledi. Bölgesel belirsizlikler, turizmde yaşanan ciddi yavaşlama ve otellerin doluluk oranlarının düşmesi nedeniyle süt ve süt ürünleri tüketimi ciddi şekilde geriledi." dedi.

Gelinen noktada; körfez ülkelerine yapılan ihracatın durduğunu, Türkiye Cumhuriyeti pazarındaki satışların ciddi şekilde yavaşladığını belirten Birlik, iç piyasadaki tüketimin de belirgin şekilde düştüğünü kaydetti.

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği, öte yandan çiğ süt üretiminin yıl içerisindeki en yüksek seviyelere ulaştığı bir dönemde olduklarına da işaret ederek, satış kanallarının kapanması ve ihracatın durması nedeniyle imalatçıların büyük bir çıkmaza sürüklendiğini kaydetti.

Üretim devam ederken satışların durma noktasına gelmesinin, işletmelerin depolarının ürünlerle dolmasına ve bu ürünlerin pazarlanamamasına yol açtığını, bunun da tarihin en zor dönemlerinden birini yaşattığını ifade eden Birlik, ilgili bakanlığın ve Süt Endüstrisi Kurumu’nun daha proaktif olması gerektiğini vurguladı.

Birlik, "Sektörün ayakta kalabilmesi için acil, somut ve sürdürülebilir politikaların derhal hayata geçirilmesi gerekiyor. Süt ve süt ürünleri sektörü, ülkemizin üretim gücünün ve gıda güvenliğinin en önemli yapı taşlarından biridir. Bu nedenle yaşanan olağanüstü koşullar karşısında yetkililerin gecikmeden harekete geçmesi artık bir tercih değil zorunluluktur. İşletmelerin kapanmaması için acil aksiyon alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.