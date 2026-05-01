İşçi sınıfının 8 saatlik iş günü mücadelesinin simgesi olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bugün Kıbrıs’ta da kutlanıyor.

ABD'de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde emek ve işçi bayramı adıyla kutlanıyor.

1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir gün, işçilerin ortak bayramı ilan edildi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde ''Emek Bayramı, İşçi Bayramı ve 1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

Dünyada 1890'lı yıllara kadar uzanan İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı.

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs'ın bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

Öte yandan 1 Mayıs İşçi Bayramı bugün Lefkoşa’da ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlikle kutlanacak.

Etkinliğe, Kuzey’den katılacaklar saat 17.30’da Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanarak kortej halinde ara bölgeye gidecek.

Güney’den katılacaklar ise saat 17.00’de Eleftheria Meydanı’nda toplanacak. Buradaki konuşmalarının ardından ara bölgeye yürüyüş yapılacak.

Ara bölgedeki ortak etkinlikte ortak açıklama okunacak, Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri selamlama konuşması yapacak.

Program, saat 18.45’te “Songs for Peace” başlıklı sanat programıyla devam edecek.