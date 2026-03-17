KKTC bir NOTAM yayımlayarak kendi hava sahasında hava trafik ve havacılık bilgi hizmetlerini sağlama konusunda tek yetkili otorite olduğunu vurguladı.

NOTAM ile bölgede faaliyet gösteren tüm hava araçlarının uçuş emniyetini azami düzeyde gözetmeleri, yayımlanan havacılık bilgilerini dikkatle takip etmeleri ve ilgili hava trafik birimleri ile koordinasyon içerisinde hareket etmeleri istendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yazılı açıklama yaparak konuyla ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, Rum Yönetimi’nin yer seviyesinden 5 bin 486 metreye kadar olan hava sahasında uçuş yapacak tüm hava araçlarına tavsiyelerde bulunulan ve Rum Yönetimi’nin bölgede muhtemel askeri faaliyetler gerçekleştirileceği duyurulan bir NOTAM yayımladığı kaydedildi. Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM’ın Kıbrıs’ın kuzeydoğu bölgesini kapsadığı ve Ercan Tavsiyeli Hava Sahası ile kesiştiği belirtilen açıklamada, KKTC’nin yayımladığı ile "Rum Yönetimi'nin kesişen bölgelerdeki NOTAM'ının geçersiz kılındığına" vurgu yapıldı.

Açıklama aynen şöyle:

“Doğu Akdeniz’deki hava sahasına ilişkin son gelişmeler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kıbrıs adasının güneyi ve doğu açıklarını kapsayan geniş bir deniz sahası için, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından A0345/26 numaralı bir NOTAM yayımlanmış ve söz konusu bölgede muhtemel askeri faaliyetler gerçekleştirileceği duyurulmuştur. Bu NOTAM ile, yer seviyesinden 5 bin 486 metreye kadar olan hava sahasında uçuş gerçekleştirecek tüm hava araçlarına dikkatli olmaları ve ilgili hava trafik kontrol birimleriyle sürekli temas halinde bulunmaları tavsiye edilmektedir.

Bununla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlanan NO100/26 numaralı NOTAM ile söz konusu ilan değerlendirilmiş; KKTC’nin kendi hava sahasında hava trafik ve havacılık bilgi hizmetlerini sağlama konusunda tek yetkili otorite olduğu vurgulanmıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM, Kıbrıs adasının Kuzey Doğu bölgesinde olduğu ve Ercan Tavsiyeli Hava Sahası ile kesişmesi nedeniyle, bu kesişen bölgelerde NOTAM'ı geçersiz kılan NOTAM yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, bölgede faaliyet gösteren tüm hava araçlarının uçuş emniyetini azami düzeyde gözetmeleri, yayımlanan havacılık bilgilerini dikkatle takip etmeleri ve ilgili hava trafik birimleri ile koordinasyon içerisinde hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir.”