Hükümetin hayat pahalılığı yasa tasarısına ilişkin grev ve eylem yapan, hükümetin istifasını talep eden sendika temsilcileri, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek sağlıkta örgütlü birlik ve sendikaların direnişine teşekkür edip destek belirtti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Özlem Gürkut, burada basına yaptığı açıklamada, hükümetin halka sırtını dönerek, sadece aldığı emirleri yerine getirmeye çalıştığını savundu.

Gürkut, “Onlar halka sırtını dönüp ne dediğimizi duymayıp aldıkları emirleri yerine getirmeye devam ediyorlar. Ülkeye halkından korkusundan gizlice giren Başbakan sıkışınca Meclis oturumuna ara verip yine yurt dışı manevrası yaptı.” dedi.

Gürkut, “Sağlıktaki sorunlar dağ gibi. Bu hükümet sağlıkta engel teşkil ediyor. Bunu sadece hastanelerde değil tüm ülkede görüyoruz. Ülkenin kaynakları talan ediliyor. Taşı toprağı ormanı peşkeş çekiliyor. Kamu maliyesi borç batağına dönüştürülmüş durumda.” ifadelerini kullandı.

Gürkut, ülkenin artık mevcut nüfusu kaldıramadığını söyledi.

Gürkut, Sağlık Bakanının grev “insan sağlığını tehdit ediyor” yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine “Biz sağlıktaki grevimizi tüm emekçilerle yürütürken Sağlık Bakanı bu grevin insan sağlığını tehdit edici olduğunu söyledi. İnsan sağlığını tehdit eden kendi sağlık politikalarıdır.” dedi. Gürkut, “Bu hastanelerde hala 6 kişilik koğuş sistemleri vardır. İlaç yoksa, yatak yoksa, ameliyat odası yoksa, hastaneler yıkılmaya yüz tutmuşsa insan sağlığını asıl tehdit eden budur, grevimiz değildir.” dedi.

Gürkut, “Susmayacağız, yılmayacağız. Onlar bizi tanımıyorsa, biz de grev yasağına uymamaya devam edeceğiz. Grev bitmedi sadece ara verdik. Karşılarında sadece bizi değil, halkı da bulacaklar. Hükümet yalana, sahtekârlığa, rüşvete, talana bulaşmış durumdadır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da “Başbakan, sağlıkla ilgili eleştiri yapacak en son kişidir” dedi. Bengihan "280 milyon TL harcanması planlanan yeni Girne Hastanesi’nin 1,5 milyar TL harcanmasına rağmen halen bitirilemediğini" de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarıyla sendikacılar, karşılıklı alkış tutarak birbirlerine destek belirtti, “Birlik-mücadele-dayanışma” sloganı atılarak, toplu fotoğraf çektirdi.