Ümit ŞEYHUN

Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki Tanzimat Sokak’ta bulunan kerpiç bir evde dün kısmi yıkılma meydana geldi. Çökme sonucu evin enkazı yol içerisine saçıldı. Olay sonucu yaralanan olmadı.

Boş durumda olan söz konusu binada birinin yaşamaması, olası bir faciayı önledi.

Dar sokak içerisinde bulunan yapı, bölgeden geçen yayalar ve çevredeki evler açısından ciddi tehlike oluşturdu.

Binanın bazı bölümlerinin ayakta kalmaya devam ettiği ancak yapının büyük kısmında ağır hasar oluştuğu gözlemlendi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Tarihi dokusuyla bilinen Surlariçi’nde uzun süredir bakımsız halde bulunan yapıların oluşturduğu risk bir kez daha gündeme geldi.

Bölge sakinleri, bu tür eski ve tarihi yapılarla ilgili olarak yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etti.