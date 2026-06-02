Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, çocuk istismarına ilişkin paylaşılan son verilerin ciddi endişe yarattığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden kısa bir değerlendirme yapan Solyalı, 2018-2023 yılları arasında cinsel istismar nedeniyle şikayetçi olan 17 yaş altı çocuk sayısının 115 olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı.

Solyalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre ise 2025 yılında istismar şüphesi nedeniyle 312 çocuğa müdahale edildiğini ifade etti.

Söz konusu rakamların ortaya koyduğu tablonun “korkunç” olduğunu vurgulayan Solyalı, çocukların korunmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Paylaşımında, önceki verilerin Polis Genel Müdürlüğü kayıtlarından, güncel rakamların ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandığını belirten Solyalı, konunun toplumun tüm kesimleri tarafından ciddiyetle ele alınması gerektiğini kaydetti.