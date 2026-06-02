Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavisi tamamlanan 7 deniz kaplumbağasını bayramda doğal yaşam alanına uğurladı. Mayıs ayı boyunca denize salınan toplam 13 kaplumbağa ile birlikte, bugüne kadar tedavisi tamamlanıp doğal yaşam alanına kavuşturulan kaplumbağa sayısı 200’e yükseldi.

Merit International Otellerinin sosyal sorumluluk projesi olarak sekiz yıldır faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Kurban Bayramı’nın ikinci günü sağlığına kavuşan 7 deniz kaplumbağasını mavi sulara uğurlayarak bayram neşesini ikiye katladı. Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen keyifli salım etkinliğine Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, kaplumbağaların kurtarıcılarından İbrahim Yıldız ve Şalvar Kaptan, uzun zamandır Merkez’e destek sağlayan ve Zıpır Teko isimli kaplumbağanın operasyonunu başarıyla gerçekleştiren Vetexpert Veteriner Kliniği İç Hastalıkları Uzmanı Belgi Nasiboğlu, Merit Otellerinin yöneticileri, misafirleri ve doğaseverler katıldı.

Tekin Birinci tarafından bulunarak Zıpır Teko ismi verilen deniz kaplumbağası plastik dolanması, İbrahim Yıldız tarafından bulunan Tuana isimli deniz kaplumbağası dalamama, Şalvar Kaptan tarafından bulunan Süleyman Hürdeniz, Batuhan Nalçakanoğlu, Suna Hanım ve Aytaç Timurtaş isimli deniz kaplumbağaları ise boğulma nedeni ile Merkez’de tedavi altına alınmıştı. Merkez’den yapılan açıklamada; bayramda gerçekleştirilen yedi kaplumbağa salımı ile birlikte Mayıs ayında toplam 13 kaplumbağanın denizle buluştuğu; bugüne kadar ise Meritta’nın tedavi edip yeniden yaşama şansı verdiği kaplumbağa sayısının 200’e yükseldiği kaydedildi.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Sekiz yıldan bu yana yaralı deniz kaplumbağalarını sağlıklarına kavuşturmanın yanı sıra onların karşılaştıkları tehlikeler ve alınabilecek önlemler konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Tedavi ettiğimiz her bir deniz kaplumbağası, onları yaralı halde bulan ve bizlere haber veren duyarlı kişiler sayesinde kurtuldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim” dedi.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Mayıs ayında sezonu açarak sağlığına kavuşan kaplumbağaları yeniden doğal yaşam alanlarıyla buluşturdu. Mehmet Kayıkçı, Cemal Beyköylü ve Mahmut Karabetça tarafından bulunan ve boğulma nedeni ile Merkez’e ulaştırılan Mehmet Can, Mercan, Masal, Deniz ve Fatma isimli deniz kaplumbağaları tedavilerinin tamamlanmasının ardından sezonun ilk salımları olarak Mayıs ayı başında bulundukları bölgelerde denizle buluşturulmuştu.