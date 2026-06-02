İçişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde izinsiz ikamet ve çalışma nedeniyle cezaya düşen yabancılara yönelik “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası” kapsamında 26 Mayıs 2026–9 Temmuz 2026 tarihleri arasında 45 gün süreli muhaceret affı uygulanacağını açıkladı. Düzenleme, başvuru şartları, ödeme süreleri ve kapsam dışı bırakılan durumları ayrıntılı şekilde belirledi.

Halk arasında “Muhaceret Affı” olarak bilinen “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası” 26 Mayıs 2026 ile 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) toplam 45 gün süreyle yürürlükte olacak.

KAPSAMDA OLAN KİŞİLER

Düzenleme kapsamında;

Ülkede izinsiz bulunmaları nedeniyle haklarında para cezası tahakkuk eden yabancılar

İzinsiz ikamet ve/veya izinsiz çalışma nedeniyle ihraç kararı alınmış ancak uygulanmamış kişiler

Vize süresi dolduğu halde KKTC’den ayrılmayanlar

İkamet izni, öğrenci izni, çalışma izni, daimi ikamet izni, iş kurma izni, iş yapma izni veya Muhaceret Dairesi tarafından verilen muafiyet izni işlemlerini tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayanlar

45 gün içinde başvuru yapabilecek.

Başvurusu Muhaceret Dairesi tarafından onaylanan kişilerin, onaydan sonra 10 gün içinde ödeme yapması gerekecek.

GEÇİCİ İKAMET VE ÇALIŞMA İZNİ SÜRECİ

Başvurusu kabul edilen kişilere 60 günlük ikamet izni verilecek.

Bu 60 günlük süre içerisinde, işveren tarafından çalışma izni başvurusu yapılması halinde, bu başvurular:

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 23’üncü maddesi

Çalışma izinleri tüzüğünde yer alan ön izin işlemleri

kapsamında ön izin muafiyeti ile değerlendirilecek.

EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Af kapsamında işlem yapan ve 60 günlük ikamet izni alan kişilerin;

Eşleri

25 yaşından küçük bekar çocukları

İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün 12’nci maddesi kapsamındaki engelli çocukları

60 gün içinde Muhaceret Dairesi web portalı üzerinden başvuru yapmaları halinde, kendi üzerlerindeki para cezalarından muaf tutulacak ve onlara da 60 günlük ikamet izni verilecek.

18 YAŞ ALTINDAKİLER

Yurtiçinde veya yurtdışında bulunan ve 18 yaşını doldurmamış kişiler;

Başvuru yapmaları halinde Herhangi bir harç, ücret veya ceza ödemeden aftan yararlanabilecek.

KKTC VATANDAŞI İLE EVLİ KİŞİLER

Yasanın yürürlüğünden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olup;

İzinsiz bulunma nedeniyle ceza alanlar

Geçmişte cezası tespit edilenler

45 gün içinde İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden online başvuru yaparak, asgari ücret ödemesi karşılığında aftan yararlanabilecek.

YURT DIŞINDA BULUNANLAR

Ülkeden cezalı çıkış yapan ve giriş yasağı bulunan kişiler için ayrı düzenlemeler getirildi.

KKTC vatandaşı veya yasal oturum izni bulunan kişilerin;

Eş

Anne

Baba

Bekar çocuk

gibi 1. derece hısımlıklarını belgelemeleri halinde, 45 gün içinde KKTC temsilciliklerine başvuru yapılabilecek.

Başvurular uygun bulunursa 30 gün içinde ülkeye giriş hakkı verilecek.

Bu kişiler ön izin başvurusu yapamayacak ancak giriş sonrası çalışma izni başvurusunda ön izin muafiyeti uygulanacak.

TAŞINMAZ MAL SAHİPLERİ

KKTC’de;

Kendi veya eş adına koçanlı taşınmazı bulunanlar

Satış sözleşmesi İlçe Tapu Kaza Amirliği’nde kayıtlı olanlar

45 gün içinde belgeleriyle başvuru yapabilecek.

Onaylanmaları halinde 30 gün içinde ülkeye giriş izni verilecek.

İHRAÇ EDİLEN KİŞİLER

İhraç edilen yabancılar için de kapsam belirlendi.

Bu kişiler;

1. derece aile bağlarını belgelemeleri

Adli sicil belgelerini sunmaları

halinde 45 gün içinde başvuru yapabilecek.

Polis raporunun olumlu olması halinde 30 gün içinde ülkeye giriş izni verilecek.

İhraç edilen kişinin aftan yararlanması halinde, eşi ve çocukları da aylık brüt asgari ücret ödemesi koşuluyla aftan faydalanabilecek.

Devlet tarafından ihraç bilet masrafı ödenmişse, kişi bu bedelin 1,5 katını geri ödemek zorunda olacak.

ÖĞRENCİLER

Yurtdışında bulunan ve akademik kredi yükümlülüklerinin en az %50’sini tamamlayan öğrenciler için özel düzenleme yapıldı.

Bu öğrenciler;

Üniversite onaylı belgelerle başvuru yapacak

Muhaceret ve polis incelemesinden geçecek

Uygun bulunursa 30 gün içinde ülkeye giriş yapabilecek

Girişte yürürlükteki aylık brüt asgari ücret kadar ceza ödenecek.

Ayrıca ihraç bilet masraflarının devletçe karşılanması durumunda 1,5 kat ödeme şartı uygulanacak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KKTC içinden yapılan başvurular en geç 5 gün içinde sonuçlandırılacak

Yurtdışından yapılan başvurular ise en geç 30 gün içinde değerlendirilecek

Muhaceret Dairesi süreçlerin tamamlanmasından sorumlu olacak.