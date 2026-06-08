Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan 37 yaşındaki isminin baş harfleri N.Y.’ye Narkotik dedektör köpeği “Pamir’in” tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Tutuklanan N.Y dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı N.Y'nin “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis 6 Haziran 2026 tarihinde saat 12:15 raddelerinde Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan zanlı N.Y'nin Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli bir polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibine başlanacağını, alınacak ifadeler ve analize gönderilen emareyle ilgili sonucun beklendiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.