Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Honda ışıkları yakınlarında dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 03.15 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana geldi.

21 yaşındaki Civan Keleş, 140 mlgr alkollü içki tesiri altında, (yasal limitin üç katı) yönetimindeki LP 995 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun soldan birinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Bellona isimli mağaza önlerine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde sağ şeride geçmesi sonucu o esnada sağ şerit içerisinden aynı istikamete doğru seyreden 26 yaşındaki Ömer Zengin yönetimindeki JJ 883 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LP 995 plakalı salon araç sol yan kısmı üzerine devrilirken, kontrolsüzce savrulan JJ 883 plakalı araç ise orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan LP 995 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Eda Kılınç ve 21 yaşındaki Yusuf Çiftci kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin arından taburcu oldular.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan LP 995 plakalı araç sürücüsü Civan Keleş ise tutuklandı.

ARACIN HER YERİNDEN ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI

Öte yandan olay yerine ulaşan görgü tanıkları ve ekipler, kazaya karışan sürücünün aşırı derecede alkollü olduğunu söyledi. Aracın içerisinde ve çevresinde çok sayıda boş alkol şişesinin bulunması dikkatlerden kaçmazken, sürücünün ayakta durmakta güçlük çektiği gözlemlendi.