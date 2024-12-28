KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan 23 yaşındaki Usama Bin Jhandad dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olgular aktardı.

Polis, 26 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’da Marmara bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri tarafından zanlının şüpheli hareketlerinden dolayı yapılan muhaceret kontrollerinde 31 Temmuz 2024 tarihinden beridir toplam 148 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için, 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.