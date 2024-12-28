Akıncılar (Lurucina) köyünde 24 Aralık 2024 tarihinde polis ve askerin ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda silahlar konuştu.

Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak Kıbrıs’ın güneyine kaçan Yusuf Şanlıel’in aracının tekerleklerine ateş açıldı.

Lurucina köyünde yaşandığı öğrenilen olay sınıra taştı.

Türk polisinden kaçan ve İtfaiye personeli olduğu öğrenilen Yusuf Şanlıel bu kez sınırda devriye gezen Rum polisine takıldı.

Yine ‘dur’ ihtarına uymayan zanlıya bu kez Rum polisi 2 el uyarı ateşi açtı. Zanlı Yusuf Şanlıel aracını Kıbrıs’ın güneyinde bırakarak yürüyerek ara bölgeden yeniden Lurucina köyüne döndü.

Akıncılar'da meydana gelen “Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC’den çıkış yapmak, 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlarından tutuklanan itfaiye memuru Yusuf Şanlıel dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Aralık 2024 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Akıncılar'da alınan ihbar üzerine PGM-Özel Soruşturma Birimi tarafından yapılan bir operasyon esnasında Yusuf Şanlıel’in plakası sökülmüş Mitsubishi Pajero marka aracı ile polisin dur emrine riayet etmeyerek 1 Derece askeri Yasak bölgeye gizlice girip ihlal edip akabinde Yetkili Makamdan izinsiz olarak Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün henüz tespit edilemeyen bir bölgeden KKTC'ye giriş yaptığını, saat 15.30 raddelerinde ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde çelişkili cevaplar verdiğini, işlediği suçu kabul etmediğini belirtti. Polis, yapılan takip sırasında zanlının kendisini tanıyan üç tanık polis mensubunun kendisini görüp teşhis etmesine rağmen yine de konu suçu işlemediğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, “Yine yapılan takip esnasında zanlının kullanmakta olduğu aracın fotoğrafı çekilmiş olup aracın ayırt edici özellikleri konu fotoğrafta bulunmasına rağmen fotoğrafı çekilen konu aracın kendi aracı olmadığını beyan etmektedir” dedi. Polis, mesele ile ilgili olarak aynı gün konu şahsın ikametgahında yapılan arama neticesinde ikametgaha ait güvenlik kamera kayıt cihazının incelenmek üzere emare alındığını kaydetti. Polis, olayın meydana geldiği gün saat 15:00 raddelerinde konu aracın zanlının eşinin tasarrufunda olduğunun tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili olarak eşinden izahat istendiğinde mandırasından geldiğini beyan ettiğini açıkladı. Polis, mandırada güvenlik kameralarının bulunduğunu, incelenmeye gönderilmek üzere emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, alınan kayıt cihazında yapılan inceleme neticesinde aracı süren ve suçla bağlantılı bir şahıs tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının soruşturmanın aydınlatılması için polise yardımcı olmadığını ve benzer suçtan sabıkası olduğunu söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1gün ıspat-ı vücut yapmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 1 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.