Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde polisin önceki gün yaptığı aramada bir kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından şüpheli görülen 35 yaşındaki Ceyda Bolat, sorgulandığı sırada, tasarrufundaki yaklaşık 2 gram uyuşturucu maddeyi polise teslim etti.

Ardından, Ceyda Bolat’ın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan içilmiş yarım sigara bulundu.

Tutuklanan Ceyda Bolat dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 3 Aralık 2024 tarihinde saat 18.10 sıralarında Lefkoşa’nın Bedrettin Demirel Caddesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli gördüğü zanlının üzerinde arama yaptığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde bulunan 2 gram uyuşturucuyu polislere teslim ettiğini açıkladı. Polis, zanlının cebinde ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan yarım içilmiş sigara bulunduğunu söyledi. Polis memuru, aynı gün zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirtti. Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucuyu nereden ve kimden temin edildiğini araştıracaklarını, ayrıca alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.