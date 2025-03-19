KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Fredrick Odion dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 14 Mart 2025 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli hareket eden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2020 tarihinden itibaren toplam 1566 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Yargıç, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.