Ülkemize henüz tespit edilemeyen bir TIR dorsesinde Nisan 2023 tarihinde giriş yapan ve önceki gün yasal yollardan çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlı Zeynep Pelin Koç dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis,14 Mart 2025 tarihinde Girne’de, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’den çıkış yapmaya çalışan zanlı Zeynep Pelin Koç'un muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC’den 3 Ağustos 2021 tarihinde çıkış yaptığı ve KKTC’ye herhangi bir girişi olmadığı tespit edilmesi üzerine yapılan sorgulama neticesinde 16 Nisan 2023 tarihinde henüz tespit edilemeyen tırın dorse kısmı içerisinde saklı vaziyette KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptığını itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, araştırmalarının tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.