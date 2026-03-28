Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve 1. Lig'de kısa bir aranın ardından 24. Hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.

Süper Ligde bugün 4 tanesi gündüz, 2 tanesi ise akşam olmak üzere 6 maç oynanacak. Yarın ise 2 maç yapılacak. Birinci Lig’de ise bugün 2 maç, yarın ise 6 maç oynanarak 24. Hafta tamamlanmış olacak. Liglerimizde gündüz maçları bu haftadan itibaren saat 16.00’da başlayacak, gece maçları ise yine 19.00’da oynanacak.

Süper Ligin zirvesi bugün iki zorlu maça sahne olacak. Ligin zirvesindeki Cihangir takımı güçlü rakibi Dumlupınar’a konuk olacak. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Zirvenin takipçileri olan C. B. Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği ise kozlarını bu akşam Atatürk Stadı’nda paylaşacaklar. İki takımın da galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşmanın sonucu zirve yarışını şekillendirecek.

Bugün alt sıraları ilgilendiren bir birinden zorlu maçlar da oynanacak. Play-out hattı içindeki Yenicami ile Mormenekşe kozlarını Lefkoşa’da paylaşacaklar. Play-out sınırındaki K.Kaymaklı, play-out hattı içine giren Esentepe’ye konuk olacak.

BİRİNCİ LİG’DE BÖLGE DERBİSİ

Öte yandan Birinci Lig’de bugün 2 maç, yarın ise 6 maç oynanacak. Ligin zirvesinde bulunan Baf Ülkü Yurdu bölge derbisinde Yalova ise yarın kozlarını paylaşacak. Liderin takipçilerinden Aslanköy, düşme potasındaki Hamitköy’ konuk olurken, DND L. Gençler Birliği ise play-off hattını zorlayan Maraş’a konuk olacak.

AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de 24. Hafta Maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

AKSA SÜPER LİG

Bugün Saat 16:00

Yeni Boğaziçi – Mağusa Türk Gücü, Osman Ergün Mehmet Stadı, Mustafa Öztugay

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Küçük Kaymaklı, (Ali Özer)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Mormenekşe, (Osman Özpaşa)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Karşıyaka, (Şakir Azizoğlu)

28 Mart Cumartesi, Saat 19:00

Atatürk Stadı, China B. Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği, (Utku Hamamcıoğlu)

Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Cihangir, (Fehim Dayı)

29 Mart Pazar, Saat 16:00

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Çetinkaya, (Burak Mandralı)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Alsancak Yeşilova, (Evren Karademir)

AKSA 1. LİG

Bugün Saat 16:00

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Yılmazköy – Lapta, (Zekai Töre)

Geçitkale Stadı, Geçitkale – Değirmenlik, (İsmail Ercan)

29 Mart Pazar, Saat 16:00

Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı: A.Kozanköy – Binatlı, (Fatih Bardakçıoğlu)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Yalova, (Turgay Misk)

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Göçmenköy,(Tufan Çerçioğlu)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – DND L. Gençler Birliği, (Kerem Eran)

Göçmenköy Stadı: Hamitköy – Aslanköy, (Ferhat Tuna)

Kaplıca Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 – Düzkaya, (Abdullah Genç)