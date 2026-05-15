İbrahim DALOĞLU

Digiturk BTM 2. Lig ekibi Doğancı Spor Kulübü, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atarak tecrübeli golcü Kasım Tağman’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

BTM 2. Ligin iddialı ekiplerinden olan yeşil-kırmızılı kulüp, hücum hattını güçlendirmek amacıyla bir süredir temas halinde olduğu deneyimli forvetle anlaşma sağladı. Düzenlenen imza töreninde resmi sözleşmeye imza atan Kasım Tağman, yeni formasıyla objektiflere poz verdi.

İmza sonrası kısa bir açıklama yapan Kasım Tağman, Doğancı Spor gibi köklü bir camiaya katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, takımın hedefleri doğrultusunda elinden gelen katkıyı vermek istediğini söyledi.