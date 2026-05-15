Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Abdülkadir Karadağ, Emir Turalı.

C.B Gençlik Gücü: Ozan, Farouk, Ahmet, Adil, İsmail, Mustafa Kemal Atlar, Semih(Mehmet Altın), Mustafa Sakallı, Arif(Jibril), Fofana, Bamba.

Cihangir: Türkkan, Uğur, Yusuf, Bilal, Hakan, Berhan(Ali Öztürk), Hasan(Ali Bayır), Sercan, Ebuka, Babacar, Meye.

Goller: Dk. 76 Bamba, Dk. 90 Fofana(Pen.)(GG)Dk. 68 Meye(Cihangir)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda China Bazaar Gençlik Gücü ile Cihangir 64. Kıbrıs Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Gençlik Gücü geriye düştüğü mücadelede rakibi Cihangir’i 2 – 1 mağlup ederek Kıbrıs Kupası’nı 2. kez müzesine götürdü.

Dk. 17 Cihangir atağında Meye’nin pasıyla GG ceza alanı içinde topla buluşan Babacar, rakibinden sıyrılarak kaleci Ozan’la karşı karşıya kaldığı anda şutunda Ozan topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk. 30 Gençlik Gücü’nün kullandığı serbest vuruşta Cihangir ceza sahasına yapılan ortada Adil’in kafa vuruşunda kaleci Türkkan topu direk dibinden kornere çeldi.

D.42 Cihangir atağında GG ceza sahası önünde Meye’nin düşürülmesiyle kazandığı serbest vuruşta Meye’nin şutunda top yan direkten auta gitti.

Dk. 57 GG atağında Semih’in şutunda kaleci Türkkan topu çizgiden çıkardı . Dönen topla buluşan Bamba’nın vuruşunda bu kez top yan direkten döndü.

Dk. 60 Cihangir atağında GG ceza sahasına yapılan ortada Babacar’ın kafayla indirdiği topla buluşan Ebuka’nın şutunda kaleci Ozan gole izin vermedi.

Dk. 68 Cihangir’in GG ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta, Meye’nin şutunda barajın altından geçen top köşeden ağlara gitti. 0 – 1

Dk. 76 GG’nin orta alanda kazandığı topla buluşan Mustafa Sakallı’nın uzun pasında Cihangir ceza sahası içinde topla buluşan Bamba defanstan sıyrılarak sol ayağıyla sert ve düzgün bir vuruşunda topu köşeden ağlara gönderdi. 1- 1

Dk. 89 Gençlik Gücü’nden Adil’in uzun taç atışında altı pas üzerinde topla buluşan Fofana’nın şutunda kaleci Türkkan gole izin vermedi.

Dk. 90 GG atağında Cihangir ceza sahası çizgisinde topla buluşan Mehmet Altın rakibi Selçuk’tan sıyrılması sonrasında onun tarafından çekilerek düşürüldü ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Fofana topu üst köşeden ağlara gönderdi. 2 - 1

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca maç C. B Gençlik Gücü 2 – Cihangir 1 skoruyla tamamlandı ve GG takımı lig şampiyonluğundan sonra Kıbrıs Kupası şampiyonluğunu da kazandı.