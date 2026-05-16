Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 23-24 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig transfer dönemleri ile ilgili alınan kararı duyurdu.

Karar şöyle;

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 23-24 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak olan yeni sezon öncesinde transfer ve tescil dönemi daha önce de duyurulduğu gibi 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 16.00’da sona erecektir. Ancak alınan karar gereği sadece AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de Play-Off ve Play-Out müsabakalarında ve Ahmed Sami Topcan Kupası finalinde mücadele eden kulüplerde forma giyip BTM 2.Lig’e transfer olacak olan futbolcular için transfer süresi 25 Mayıs 2026 Pazartesi günüdür. Play-Off, Play-Out ve Ahmed Sami Topcan Kupası’nda yer alan takımlar haricindeki tüm kulüplerden yapılacak olan işlemlerin 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlanması gerekmektedir.