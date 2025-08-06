Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, ebeveyni bulunmayan bu çocukların kamu düzeni ve güvenliği için tehlikeli addedildiğini ve şu anda Larnaka ile Baf’taki Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde şu anda, bu kategoride yaklaşık 30 çocuk bulunduğunu yazdı.

Gazete, halihazırda 5 çocuğun gönüllü olarak Güney Kıbrıs’tan ayrılıp Suriye’ye döndüğünü kaydederken, Adalet Bakanlığı ile Mülteci Müsteşarlığı’nın iş birliği içerisinde suç işleyen çocukların ülkelerine iadesi için başlatılan prosedürü sürdüreceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta şu an ebeveyni olmayan binden fazla çocuk bulunduğunu yazan gazete, sadece küçük bir bölümünün suça karıştığına işaret etti.