Su fiyatlarına okkalı zam! Su faturaları bu ay itibarı ile zamlı gelecek. 16 ay sonra içme ve kullanım amaçlı kullanılan şebeke sularına iki kat oranında zam yapıldı.

Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’den gelen suya ciddi bir zam geldi.

Türkiye’den temin edilen suyun belediyelere satış fiyatı metreküp başına 9.80 TL’den 18.28 TL’ye yükseldi.

İşletmesini belediyelerin yaptığı, yerel su kaynaklarından verilen suyun metreküpü 3 TL'den 7 TL'ye, Su İşleri Dairesi'nin işletmesindeki suyun metreküpü de 8,00 TL'den 17 TL'ye yükseldi.

Tarımsal amaçlı kullanılan suyun metreküp fiyatı ise 4.90 TL'den 8.55 TL'ye çıktı.

Su İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü” ile su fiyatlarına neredeyse %100 zam getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen suyun ulaştırıldığı yerlerde belediyelere uygulanacak içme suyu ücret tarifesi metreküpü başına 9.80 TL’den 18.28 TL’ye yükselmiş oldu.

Belediyelerin halka ulaştıracağı suyun fiyatının ne olacağına her belediyenin ayrıca çıkaracağı tüzüklerle karar verilecek.

Kararda yeni tarifenin 15 Haziran Pazar gününden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

"İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü" ile düzenlenen zamlı tarife 15 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.

Suya daha önce 14 Şubat 2024 tarihinde zam yapılmıştı.