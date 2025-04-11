Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Din İşleri Başkanı Hakan Moral’ın da hazır bulunduğu bu önemli ziyarette, Kıbrıs’ın çok kültürlü ve çok inançlı yapısının korunması, dini yapıların karşılıklı anlayışla yaşatılması ve iki halk arasında güvenin inşası konuları ele alındı.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin geçmişten bugüne taşıdığı çok yönlü vakıf geleneği, kültürel mirasın korunmasına yönelik kapsamlı restorasyon çalışmaları ve bu mirasın tüm toplumlara eşit şekilde sunulması yönünde atılan adımlar detaylı şekilde aktarıldı. Stewart, özellikle farklı inançlara ve topluluklara ait vakıf eserlerinin korunmasına yönelik sergilenen kapsayıcı yaklaşımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi Ziyaretleri Gündemdeydi

Prof. Dr. Mustafa Tümer, görüşme sırasında, Kıbrıslı Türklerin yılda yalnızca üç kez gerçekleştirebildiği Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi ziyaretlerinin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Bu ziyaretlerin, inanç özgürlüğü ve karşılıklı anlayış açısından büyük sembolik öneme sahip olduğuna işaret eden Tümer, geçiş kapılarında yaşanan uzun bekleme sürelerinin de ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her yıl 100’ün üzerinde farklı kiliseye toplu ziyaretler düzenlendiğine dikkat çekerek, bu uygulamanın karşılıklı anlayış ve eşitlik ilkesi çerçevesinde Kıbrıslı Türkler için de benzer şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Tümer, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Müslüman nüfusun giderek arttığına da dikkat çekerek, bu doğrultuda başka camilerin de ibadete açılması gerektiğini vurguladı.

Stewart: “Toplumsal Diyalog ve Saygı İçin Örnek Bir Model”

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan BM Temsilcisi Colin Stewart, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü faaliyetlerin sadece fiziksel yapıların onarımıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda halklar arasında diyaloğu, karşılıklı saygıyı ve hoşgörüyü inşa ettiğini belirtti. Stewart, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yürüttüğü çalışmalar, sadece tarihi yapıları değil, aynı zamanda halklar arasında diyaloğu ve karşılıklı saygıyı da inşa ediyor. Bu yaklaşım, adada kalıcı barışa giden yolda önemli bir örnek teşkil etmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Mirası Korumak, Geleceğe Sorumluluktur”

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Colin Stewart’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakıf kültürünün sadece Müslüman topluma değil, tüm insanlığa ait ortak bir değer olduğunu belirtti. Tümer, “Bu miras, sadece geçmişin bir yansıması değil; aynı zamanda barış, dayanışma ve insanlık için geleceğe taşınması gereken bir sorumluluktur.” dedi.

Din İşleri Başkanı Moral’dan Barış ve Empati Vurgusu

Din İşleri Başkanı Hakan Moral ise yaptığı değerlendirmede, dini yapıların korunmasının ve ili halkım bu yapılara erişiminin sağlanmasının, güvenin güçlenmesine hizmet ettiğini belirtti. Moral, “İnançların barış içinde var olabilmesi için karşılıklı saygı, empati ve ortak değerlere sahip çıkmak şarttır. Bu da ancak iyi niyetli diyaloglarla mümkündür.” şeklinde konuştu.

Ortak Miras, Ortak Gelecek

Colin Stewart’ın Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne gerçekleştirdiği bu ziyaret, adada sürdürülebilir barış için kültürel anlayışın, karşılıklı saygının ve ortak mirasa sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüşme, dini ve kültürel alanlarda yürütülen yapıcı diyalogların derinleşmesine katkı sağlayacak yeni bir sürecin kapısını araladı.