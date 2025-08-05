Fileleftheros gazetesi: “Farklı Değerlendirmelerle Son Görüşme” başlığı altında verdiği haberde, görev süresi dolan Stewart’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e veda ziyaretinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Stewart görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaların devamı için gerekli olan niyet ve isteğin liderler düzeyinde bulunmadığını” dile getirdi.

“Hayal kırıklığı yaratan şeylerden birinin tarafların resmi tezlerinde çok az ortak nokta bulunması olduğunu” vurgulayan Stewart, “karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunması isteğinin gerekli olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis’le görüşmesinde, tüm desteği ve iş birliği için son kez teşekkür etme fırsatı yakaladığını belirten Stewart, “BM’nin, soruna bir çözüm bulmaları gereken Kıbrıslılara tam destek vermeyi sürdüreceğini” vurguladı.

Görevi kendisinden devralacak kişiye ne gibi tavsiyeler vereceği şeklindeki bir soruya karşılık ise Stewart; “Şu andaki durumun, birkaç yıl öncesine göre daha iyi olduğunu, devam eden bir iş birliği ve Genel Sekreterin liderliğinde bir dizi görüşmenin var olduğunu ve ilerleme sağlanmasına çok iyi odaklanmış bir kişisel temsilci bulunduğunu” söyledi.

Stewart: “Halefime tavsiyem, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaktır ve biliyorsunuz, ben Kıbrıs sorununun çözülebilir bir sorun olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs halkının ortak çok şeyi olduğunu, hiçbir sorunu bulunmadığını” öne süren Stewart “tarafların resmi tezleri arasında çok az ortak noktanın bulunmasını hayal kırıklığı yaratan bir unsur olarak görüyorum” dedi.

- -Papadopulos’a göre Stewart ve Hristodulidis “çözümün anahtarının Ankara’da olduğu konusunda uzlaştılar”

Habere göre, Rum Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos Hristodulidis-Stewart görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis ve Stewart’ın “Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele aldığını ve çözümün anahtarının Ankara’da olduğu hususunda uzlaştıklarını” söyledi .

Stewart’ın “iki toplum liderliğinin isteksizliğini” dile getirdiği sözlerinin sorulması üzerine ise Papadopulos; “Bu tür görüşlere katılmıyoruz. Hepimiz BM kararlarıyla bağlıyız ve BM temsilcileri de Güvenlik Konseyi kararlarıyla bağlıdır” şeklinde konuştu.

Papadopulos, “Anahtarın Ankara’da olduğunu herkes biliyor ve bugün de bunu görüştüler” iddiasında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “İki Tarafta Da Siyasi İstek Yok – Stewart Hristodulidis ve Tatar’da Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin İsteksizlik Görüyor”.

Haravgi: “C.Stewart: Kıbrıs Sorunu Kıbrıslılar Tarafından Çözülebilir”.

Politis: “Stewart: Kıbrıs Sorunu Çözülebilir Ancak Liderler İsteksiz”.