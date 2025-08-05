Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in polis teşkilatı, itfaiye, orman dairesi ve sivil savunmanın sunduğu Limasol yangınıyla ilgili dört raporu incelemesinin ardından Amerika Birleşik Devletlerinden (ABD) yardım istediği belirtildi.

ABD’nin Hristodulidis’in yardım talebine hemen yanıt verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, heyetin 23 Temmuz'da çıkan yangında ne olup bittiğini inceleyeceğini, değerlendireceğini ve önerilerde bulunacağını yazdı. Gazete, başkanlığın dün dört birimin sunduğu raporları kamuoyuyla paylaştığını da kaydetti.

Dört birimin raporunun Amerikalı uzmanlar açısından bir temel teşkil edeceğini de ifade eden gazete, Hristodulidis’in dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptığını da belirtti.

Yazılı açıklamasında ABD hükümetinden Limasol yangınının yönetiminin değerlendirilmesi ve incelenmesi için yetkili Amerikan makamlarının yardımını istediğini ifade eden Hristodulidis, ABD’nin bu talebe hemen yanıt verdiğini ve ilk aşamada 10 kişilik bir uzmanlar ekibinin Güney Kıbrıs’a göndereceğini belirtti. Hristodulidis heyetin misyonunun sona ermesinin ardından kendisine rapor sunacağını da söyledi.

Öte yandan polis teşkilatı, itfaiye, orman dairesi ve sivil savunmanın yangınla ilgili olarak Hristodulidis’e sunduğu dört raporun dün başkanlık tarafından kamuoyuna açıklandığını da kaydeden gazete, dört birimin raporundan çıkan sonuca da yer verdi.

Gazete dört rapordan ortaya çıkan genel sonucun, yangının çıktığı gün hâkim olan oldukça aşırı hava koşullarının yangının yayılmasına neden olduğu yönünde olduğunu ekledi.