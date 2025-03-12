Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, b arış sürecine ilişkin temel görüş ayrılıkları devam etse de, tarafların yeniden bir araya geleceği Cenevre toplantısının Kıbrıs meselesinde ilerleme kaydetmek için fırsat olarak değerlendirmesi temennisinde bulundu.

“Birlikte/Mazi - Barış için Koşu” belgeselinin gala gösterimi dün akşam Ledra Palas Otel’de yapıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Ofisi (OSASG) sponsorluğunda yapılan etkinlikte, BM yetkilikleri ve sporcular katıldı. Açılış konuşmalarının ardından belgesel gösterimi yapıldı, etkinlik soru-cevap oturumu ve resepsiyonla devam etti. Etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ve Runite grubu temsilcileri Elena Ioannidou ile Özgü Özyiğit birer konuşma yaptı.

“Birlikte/Mazi - Barış için Koşu” b elgeseli, i ki toplumlu koşu grubu Runite organizasyonunda düzenlenen ve adanın iki tarafından koşucuların katılımıyla gerçekleşen “Birlikte/Mazi - Barış için Koşu” etkinliğini konu alıyor. Belgeselde, Larnaka Kalesi’nden ve Girne Kalesi’nden aynı anda koşmaya başlayan ve toplamda 85 kilometrelik mesafeyi koşarak ara bölgede buluşan Kıbrıslı Türk ve Rum sporcuların hikayesi anlatıldı.

- Stewart: “Bu organizasyon, Kıbrıs için derin bir anlam taşıyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu ilham verici etkinliğin kendisi ve oğlu da dahil olmak üzere adanın farklı bölgelerinden 250 kişiyi bir araya getirdiğini vurguladı.

Stewart, “Birlikte/Mazi” koşusunun kutlamayı, dayanışmayı, dostluğu ve mücadeleyi içeren özel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Başka bir yerde basit bir spor etkinliği olarak görülebilecek bu organizasyon, burada, Kıbrıs'ta çok daha derin bir anlam taşıyor. Bu, adanın bölünmüşlüğünün sona umudunu paylaşan insanların bir araya geldiği son derece sembolik bir buluşmaydı.” dedi.

Sporcuların adanın en uç kıyılarından yola çıkarak Avrupa'nın bölünmüş son başkenti Lefkoşa'da bir araya geldiğini hatırlatan Stewart, etkinliğin taşıdığı mesajın önemine vurgu yaptı.

Stewart, “Spor engelleri aşar. Spor insanları ve toplumları bir araya getirerek önyargıların yıkılmasına ve köprülerin kurulmasına yardımcı olur.” dedi.

- “Tarafların Cenevre toplantısını ilerleme kaydetmek için değerlendirmelerini temenni ediyorum”

Colin Stewart, gelecek hafta Cenevre'de düzenlenecek geniş katılımlı gayrı resmi toplantı öncesinde böyle bir etkinliğin düzenlemesinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Barış sürecine ilişkin temel görüş ayrılıkları devam etse de, tarafların yeniden bir araya gelecek olması olumludur. Tarafların Cenevre toplantısı fırsatını Kıbrıs meselesinde ilerleme kaydetmek için değerlendirmelerini temenni ediyorum.”

- “BM, gençlik ve spor alanında teknik komite kurulmasını destekliyor”

Sporun insanları bir araya getirme noktasında benzersiz bir güce sahip olduğunu vurgulayan Stewart, BM’nin, iki toplum arasındaki güveni artırmak amacıyla gençlik ve spor alanında bir teknik komitenin kurulmasını desteklediğini ifade etti.

Her yıl 6 Nisan’da BM’nin “Kalkınma ve Barış İçin Uluslararası Spor Günü”nü kutladığını hatırlatan Stewart, bu etkinliğin kutlamayı üç hafta öncesinde taşıdığını belirtti. Stewart, etkinlikte esas hedefin Kıbrıs’ın her bir noktasından kadınları, erkekleri, gençleri ve engelli bireyleri spor aracılığıyla bir araya getirmek olduğunu vurguladı.

Runite koşu grubu olmadan böyle bir organizasyonun mümkün olmayacağını belirten Stewart, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan ve katılan herkese teşekkür etti.

- Ioannidou: “Koşarken kimliklerden sıyrılıyoruz”

Ardından Runite grubu adına Elena Ioannidou ve Özgü Özyiğit söz aldı. Ioannidou, 2019 yılında kurulan Runite grubu sayesinde, sınırın diğer tarafında yaşayan ve daha önce “yabancı” olarak gördükleri insanlarla artık bir aile gibi hissettiklerini ifade etti. Koşarken kimliklerden sıyrıldıklarını belirten Ioannidou, “Koşarken beden ve yol galip gelir.” dedi.

Runite’ın her etkinliğiyle birbirlerini ve Kıbrıs’ı daha iyi tanıdıklarını dile getiren Ioannidou, “Makro düzeydeki siyasi söylemlerin ötesinde, anlamlı bağlar kurduk.” diye konuştu.

2019'dan bu yana her yıl eylül ayında Lefkoşa'nın her iki tarafını kapsayacak şekilde koşular düzenlediklerini belirten Ioannidou, gelecek yıllarda ise Karpaz-Baf hattını kapsayacak şekilde koşmayı hedefledikleri söyledi.

- Özyiğit: “Her adımla bölünmeleri geride bırakıyoruz”

Runite temsilcilerinden Özgü Özyiğit, etkinliğin hazırlık süreci hakkında bilgiler vererek, Kıbrıslı sporcuların bu tür etkinliklerde birlikte koşarak, barış çağrısında bulunduklarını vurguladı.

Özyiğit, Kıbrıslı Türkler ve Rumları birleştiren unsurların, onları ayıranlardan çok daha fazla olduğunu ifade ederek, “Attığımız her adımla, geçmişteki bölünmeleri geride bırakıyor ve barış, anlayış ve gerçek birliğin olduğu bir geleceğe doğru ilerliyoruz.” dedi.