Sn. Olgun Amcaoğlu, Şubat ayında uygulamaya konulacağı duyurulan elektronik etiketleme sistemi ne oldu? Mart ayının ortasına gelindi ama halen bir gelişme yok…

Sn. Fikri Ataoğlu, 2025 turizm sezonu için yapılan tahminlere göre ülkemizde beklenen turist sayısı ne olur? Özellikle Avrupa ülkelerinden turistlerin gelmesi için biraz daha seyahat acenteleri ve tur operatörlerine destek şart gibi görünüyor…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi bugün genel sekreterlik seçimi gündemiyle toplanacak. Ancak sizden başka aday yok. Anlaşılan partililer sizin bu görevi layıkıyla yerine getirdiğinizi düşünüyorlar…

Sn. Hasan Taçoy, bu aralar sesiniz soluğunuz çıkmaz oldu. Hayırdır bir sağlık sorununuz mu var yoksa biraz geride durup gelişmeleri mi izliyorsunuz?

Sn. Ahmet Latif, Mesarya bölgesinde bu yıl yine kuraklık baş göstermiş. Meraklı bir avcı ve bir doğasever olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Av popülasyonu azalır mı dersiniz?

Sn. Osman Karamanlı, Gençlik Gücü yönetimi olarak daha sezonun bitimine 8 hafta olmasına karşın teknik direktör Turan Altay ile sözleşme uzatmanız, büyük hedefler düşündüğünüz için olsa gerek…