Ercan Havalimanı, 2026’nın ilk sekiz ayında 3 milyon 979 bin 248 yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 26 bin 115 uçak trafiği kaydedildi.

2025’in aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 8,84, uçak trafiğinde ise yüzde 8,84 oranında artış gerçekleşti.

T & T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, 2026’nın ağustos ayı, 600 bin 290 yolcu ve 3 bin 668 uçak hareketi ile yılın en yoğun dönemi oldu ve 2025 ağustosuna kıyasla yolcu sayısı yüzde 8,47, uçak trafiği ise yüzde 7,57 oranında artış gösterdi.