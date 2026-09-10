Kimliksizler Derneği Başkanı Can Azer, GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlığına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Azer, vatandaşlık meselesinin bir “güven artırıcı önlem” değil, doğrudan bir insan hakkı ve hukuk sorunu olduğunu vurguladı.

Azer, Dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis’in “2024’te yeni kriterler belirlendi” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, aslında 2007’deki kriterlerin hâlâ geçerli olduğunu, sadece 2024’te yıllardır bekletilen başvuruların incelenmeye başlandığını belirtti.

Vatandaşlığın, bir “lütuf” değil, devletin yerine getirmesi gereken idari yükümlülük olduğunu kaydeden Azer, karma birlikteliklerden doğan çocukların “vatandaşlık talep eden yabancılar” gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu, bu çocukların ebeveynlerinden birinin "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olduğunu hatırlattı.

Azer, açıklamasında, Avrupa Birliği’nin (AB) ayrımcılık yasağına dikkat çekerek, AB değerlerinin bu çocuklar için de uygulanması gerektiği vurguladı ve “Bugün karma birlikteliklerden doğan binlerce çocuk, anne veya babasının kimliği üzerinden kendi kimliği hakkında belirsizlik yaşamaktadır. Bu çocuklara yıllarca ‘bekleyin’ denmektedir. Sonra başvuruları incelendiğinde önlerine 2007 yılında oluşturulmuş kriterler konulmaktadır. Bütün bunların üzerine de bunun bir ‘ayrımcılık olmadığı’ söylenmektedir. İşte bizim itirazımız tam olarak bunadır.” ifadelerini kullandı.

Azer, vatandaşlık meselesinin siyasi pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini belirterek, “Kimlik bir lütuf değildir, vatandaşlık siyasi bir ödül değildir ve bir çocuğun kimliği, devletin siyasi tercihleri arasında sıkıştırılabilecek bir pazarlık konusu değildir.” ifadelerini kullandı ve Rum lider Hristodulidis’e seslenerek “Gerçekleri söyleyin, kriterleri açıkça ortaya koyun ve çocukların haklarını güvence altına alın” çağrısı yaptı.