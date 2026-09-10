Medya Etik Kurulu’nun yeni dönem üyeleri atandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, kurulun, medya alanında etik standartların korunması, mesleki özdenetimin güçlendirilmesi ve gazeteciliğin niteliğinin yükseltilmesi açısından önemli görevler üstlendiği kaydedildi.

Medya Etik Kurulu Deklarasyonu ve ilgili yönetmelik gereği Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği koordinatörlüğünde yürütülen çalışma ve istişareler sonucunda yeni kurul, şu isimlerden oluştu:

“Gazeteciler Birliği’nden Ulaş Barış, Mustafa Gürsel, Fatma Arpalıklı, Basın-Sen’den Tümay Tuğyan, Barolar Birliği’nden Deniz Düzgün, UKÜ İletişim Fakültesi’nden Bahar Taşeli, YDÜ İletişim Fakültesi’nden Oshan Uluşan”

Açıklamada, yönetmelik doğrultusunda atanan yeni üyelerin bugün itibarıyla görevlerine başladığı belirtildi.

Birlikten yapılan açıklamada, “Özerk yapısıyla medya etiğinin korunması ve geliştirilmesi, mesleki standartların yükseltilmesi ve özdenetim kültürünün güçlendirilmesi açısından önemli bir sorumluluk üstlenen Medya Etik Kurulu’nun yeni üyelerine çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden önceki Kurul üyelerine de bugüne kadar ortaya koydukları özverili çalışmalar, üstün çabaları ve meslek etiğine sundukları değerli katkılar için teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.